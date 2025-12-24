Stasera su Italia 1 va in onda una delle tradizioni natalizie più amate,

Anche quest’anno, come ogni anno, la vigilia di Natale televisiva italiana sarà all’insegna del divertimento, grazie all’ennesima riproposizione di Una poltrona per due, in onda il 24 dicembre alle 21.30 su Italia 1: la commedia di John Landis, con Eddie Muephy e Dan Aykroyd, si è ormai ritagliata da tempo uno spazio privilegiato nel palinsesto festivo di Mediaset. Naturalmente il film, che vanta anche la presenza di una giovanissima Jamie Lee Curtis, resta sempre disponibile, a qualsiasi ora del giorno e della notte, in streaming su ParamountPlus Il film, con uno dei finali più citati e ricordati nella storia del cinema, narra la storia di due vite agli antipodi: quelle di Louis Winthorpe, ricco e arrogante agente di cambio, e Billy Ray Valentine, piccolo truffatore di strada. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - È Vigilia ed è di nuovo Una poltrona per due: stasera in onda su Italia 1

