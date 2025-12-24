Se la stagione della Robur, almeno fino a questo momento, fosse un racconto, sarebbe di sicuro ‘Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde’. L’estate, partita con l’annuncio di Tommaso Bellazzini in panchina, chiamato a sostituire Lamberto Magrini (la cui avventura sulle lastre si era per la verità già conclusa a quattro giornate dal termine del precedente campionato) ha registrato una vera e propria rivoluzione dell’organico bianconero. Soltanto Boccardi (che poi, per problemi personali, ha ‘abbandonato la nave’ ancor prima che salpasse), Cavallari, Giannetti e Mastalli sono rimasti: una scelta dettata dalla volontà di ringiovanire lo spogliatoio e anche da una mirata gestione del budget, non certo ‘da Grosseto’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

E' una Robur dalla doppia personalità. Momenti di gloria e prove sconcertanti

