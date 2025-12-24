E se dopo la rottura con Alcaraz Ferrero allenasse Sinner? Il coach spagnolo non lo esclude

Una settimana dopo l’improvvisa separazione da Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero rompe il silenzio e racconta la sua versione dei fatti. L’allenatore spagnolo, che per sette anni ha guidato il tennista di Murcia trasformandolo nel numero uno del mondo, ha parlato al quotidiano Marca rivelando cosa è andato storto in un rapporto che sembrava indistruttibile. Alla base della rottura ci sono questioni contrattuali rimaste senza soluzione. “Tutto sembrava andare bene”, racconta Ferrero. “È vero che quando finisce un anno, certe cose devono essere riviste riguardo ai contratti. E come per qualsiasi nuovo contratto, guardando all’anno successivo, c’erano alcune cose su cui non eravamo d’accordo”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

