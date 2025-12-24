E se dopo la rottura con Alcaraz Ferrero allenasse Sinner? Il coach spagnolo non lo esclude
Una settimana dopo l’improvvisa separazione da Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero rompe il silenzio e racconta la sua versione dei fatti. L’allenatore spagnolo, che per sette anni ha guidato il tennista di Murcia trasformandolo nel numero uno del mondo, ha parlato al quotidiano Marca rivelando cosa è andato storto in un rapporto che sembrava indistruttibile. Alla base della rottura ci sono questioni contrattuali rimaste senza soluzione. “Tutto sembrava andare bene”, racconta Ferrero. “È vero che quando finisce un anno, certe cose devono essere riviste riguardo ai contratti. E come per qualsiasi nuovo contratto, guardando all’anno successivo, c’erano alcune cose su cui non eravamo d’accordo”. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Leggi anche: Cosa c'è dietro la rottura tra Alcaraz e il coach Ferrero
Leggi anche: Puppo riflette: “Al momento è Alcaraz ad inseguire Sinner. Per me Ferrero ha lasciato lo spagnolo per una ragione”
Le vacanze, il gioco, il confronto con Sinner: Alcaraz-Ferrero, i retroscena di un divorzio; Perché Alcaraz e Ferrero si sono separati improvvisamente e chi ha preso davvero la decisione; Alcaraz-Ferrero: soldi e dissidi col padre dietro la rottura. E ora chi sceglierà Carlitos?; Toni Nadal sorpreso dalla rottura Alcaraz-Ferrero: “Con Rafa era diverso, non venivo pagato”.
Ferrero racconta cosa è successo davvero con Alcaraz, poi non chiude a Sinner: “Ci rifletterei” - Juan Carlos Ferrero racconta la rottura con Carlos, le divergenze sui contratti e il dolore ancora vivo: “Penso a lui ogni giorno” ... fanpage.it
Ferrero sulla rottura con Alcaraz: «In disaccordo sul contratto, ma se ci fossimo parlati avremmo potuto risolvere. Io coach di Sinner? Dovrei riflettere» - L'allenatore spagnolo parla per la prima volta dopo la separazione con il numero 1: «C'erano alcune cose su cui non eravamo d'accordo. corriere.it
Alcaraz, Ferrero rompe il silenzio: i motivi della separazione, le divergenze sul contratto e la rivelazione su Sinner - Juan Carlos Ferrero rompe il silenzio sulla rottura con Carlos Alcaraz, le divergenze sul contratto e il dolore da superare ma non chiude le porte a Sinner ... sport.virgilio.it
Juan Carlos Ferrero sta soffrendo dopo la rottura inaspettata con Carlos Alcaraz. Il coach spagnolo, nella prima intervista concessa post-separazione dal numero uno del mondo, ha dato la sua versione su quanto accaduto, senza nascondere il dispiacere per - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.