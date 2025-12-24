Domenica Nicki Minaj è stata ospite all’ AmericaFest di Turning Point USA, dove ha incontrato la vedova dell’attivista politico conservatore Charlie Kirk, Erika Kirk. Durante il suo intervento, la rapper del Queens ha dedicato parole di stima a Donald Trump e al suo vice J.D. Vance, sorprendendo tutti. Ha elogiato entrambi come modelli da seguire per la società, condannando al contempo il governatore della California Gavin Newsom, da lei soprannominato “New-scum”. «Cari giovani, avete modelli di riferimento straordinari come il nostro affascinante presidente. Avete modelli di riferimento straordinari come JD Vance, il nostro vicepresidente», ha detto Minaj. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

È riemerso un video in cui Charlie Kirk definisce Nicki Minaj "non un buon modello" per le giovani donne nere

