È quasi magia Johnny amori adolescenziali e poteri soprannaturali nell’arte di Matsumoto

di Alessandro Spagnuolo Orange Road (????????????, Kimagure Orenji? R?do, letteralmente “Capricciosa Orange Road”), spesso abbreviato in “KOR” è una serie anime* – cult sh?nen** anni Ottanta che mescola commedia romantica e soprannaturale. Prodotta dallo Studio Pierrot Co., Ltd., dal 2002 Pierrot Co., Ltd. (???????, Kabushiki-gaisha Piero), famosa per aver prodotto Naruto, Bleach, Yu degli spettri, Tokyo Ghoul, Beelzebub, Great Teacher Onizuka, L’incantevole Creamy, Magica magica Emi, Sandy dai mille colori e tanti altri dal 1987 al 1988, racconta in chiave brillante e nostalgica le vicende di Ky?suke Kasuga (????, Kasuga Ky?suke, rinominato Johnny nell’edizione Mediaset), un adolescente con poteri paranormali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

40 anni di Orange Road: era davvero Quasi magia Johnny? - La trama di È quasi magia Johnny (in originale letteralmente "Capricciosa Orange Road") univa i drammi adolescenziali tipici degli shojo al soprannaturale tipico degli shonen, quindi quasi un prodotto ...

