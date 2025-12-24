E' Natale per tutti I Pranzi di Sant' Egidio a Firenze Livorno Lucca e Pisa
Firenze, 24 dicembre 2025 – Al pranzo di Natale di Sant'Egidio c'è posto per tutti, soprattutto per chi è solo, in difficoltà, per chi è senza nessuno, per chi è povero, preparando una tavola attorno alla quale non distinguere chi serve e chi è servito e la Comunità di Sant'Egidio sta preparando i Pranzi di Natale a Firenze, a Livorno, a Lucca e a Pisa il 25 dicembre. A Firenze saranno allestiti, con inizio alle ore 13, nella Basilica di San Lorenzo, al Centro Spazio Reale di San Donnino e nella Chiesa di San Tommaso in via della Pergola. L'arcivescovo Gherardo Gambelli parteciperà al Pranzo nella Basilica di San Lorenzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: I pranzi di Natale di Sant'Egidio a Firenze. Come aiutare
