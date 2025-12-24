Il presepe rappresenta da sempre un simbolo di semplicità e speranza. Con il suo messaggio di pace e spiritualità, riesce a unire tradizione e rinnovamento, anche nei momenti più complessi. Leone XIV, con il suo esempio, evidenzia come il senso di fede possa essere condiviso da tutti, conservatori e innovatori, mantenendo vivo il valore di quella nascita che continua a ispirare.

Il Papa riesce a tenere nella Chiesa conservatori e innovatori. E non si vergogna del Bambinello, oggi svilito pure dai preti. Grazie a Dio, l’uomo dell’anno è un testimone dell’Eterno. Si chiama Robert Francis Prevost ma è più riconoscibile con la criniera di Leone XIV, Pontefice venuto dagli Stati Uniti, addirittura da Chicago. Il primo Papa statunitense, quasi in contemporanea con Donald Trump alla Casa Bianca. È salito al soglio di Pietro nell’anno che sta finendo ed è la novità più consolante che sia apparsa a Roma e non solo. I messaggi più sensati, quest’anno, li ha mandati lui, non solo sul piano della fede e della cristianità, ma anche del buon senso, della vita sociale e della pace tra i popoli. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - E meno male che Leone XIV c’è: mostra l’eterno dentro un presepe

Leggi anche: Papa Leone XIV benedice i Bambinelli in piazza San Pietro: “Davanti al Presepe pregate per la pace”

Leggi anche: Leone XIV riequilibra gli investimenti del Vaticano, meno potere allo Ior

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Papa a San Pietro per l'ultima udienza del Giubileo. Convocato primo Concistoro a gennaio; E meno male che Leone XIV c’è: mostra l’eterno dentro un presepe; ‘La pace sia con tutti voi’: per papa Leone XIV la pace è disarmante; Leone XIV: Verso l’ultimo tratto del Giubileo di Papa Francesco.

La guerra giusta esiste ed è quella che serve all'autodifesa. Papa Leone XIV lo sa - Il motto “se vuoi la pace, prepara la guerra” non convince Gustavo Zagrebelsky, che su Repubblica scrive: “Chi si prepara alla guerra dicendo che lo fa per evitarla, in realtà è dispost ... ilfoglio.it