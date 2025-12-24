È in mostra la magia dei presepi artigianali

A Medicina, nell’ex chiesa del Carmine, è aperta una mostra dedicata ai presepi artigianali. Un’occasione per scoprire la creatività e la cura dei dettagli che caratterizzano questa tradizione natalizia. L’esposizione propone diverse creazioni, valorizzando l’abilità degli artisti locali e il significato autentico del Natale attraverso queste rappresentazioni artigianali. Un’opportunità per apprezzare la bellezza dei presepi fatti a mano in un contesto storico e suggestivo.

I presepi in mostra a Medicina. La fantasia del Natale si accende nella tradizionale esposizione dei presepi nell’ex chiesa del Carmine. Decine di presepi artigianali in mostra grazie all’impegno dei volontari dell’Aps I Portici di Medicina. La mostra, a ingresso gratuito, é visitabile fino al 6 gennaio. Per conoscere gli orari di consultare la pagina Facebook antiquariatoiporticidimedicina. E in mostra ci sono davvero presepi per tutti i gusti: un presepe di cartone bianco fatto dallo storico Scatolificio Medicinese, presepi scolpiti direttamente, ma anche due angeli di scuola napoletana (fuori concorso). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

