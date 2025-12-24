È il borgo più bello della Lombardia | un’isola silenziosa in mezzo a un lago paradisiaco

Nel cuore del Lago d’Iseo si cela un gioiello di rara bellezza e tranquillità: il borgo più affascinante della Lombardia. Questo luogo si distingue non solo per la sua natura incontaminata e la ricchezza paesaggistica, ma anche per una storia millenaria e una cultura profondamente radicata che rendono la visita un’esperienza autentica e indimenticabile. Monte Isola: un’oasi di pace e natura nel Lago d’Iseo (www.lopinionista.it) Monte Isola, con i suoi 12,8 km² di estensione e una popolazione di circa 1.579 abitanti, è un’isola che si raggiunge esclusivamente via acqua da diverse località del lago, come Sulzano, Iseo e Sale Marasino. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

