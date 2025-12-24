Il Milan muove i primi passi concreti verso Dusan Vlahovic partendo da una strada laterale, ma tutt’altro che casuale. L’interesse rossonero per Andreja Kostic, giovane attaccante classe 2007 del Partizan Belgrado, va letto anche come una mossa strategica in prospettiva futura. Sul tavolo del club di via Aldo Rossi c’è un’offerta da circa 4 milioni di euro per il talento montenegrino, legato dallo stesso agente di Vlahovic, Darko Ristic. Un dettaglio che nel mercato moderno diventa spesso una chiave di lettura. Vlahovic, infatti, resta uno dei grandi nomi destinati a infiammare la prossima estate. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Dusan Vlahovic al Milan, clamorosa accelerazione: la pesantissima conferma

Leggi anche: Dusan scaricato, Fullkrug non basta: il Milan prende il nuovo Vlahovic

Leggi anche: Vlahovic Juve, la rivelazione: «Clamoroso passo avanti per il rinnovo». Dusan avrebbe detto questo al club!

