Due targhe un solo messaggio | grazie al soccorso alpino tra il Bregagno e il lago

Due targhe commemorative esprimono un semplice ma sincero “grazie” al Soccorso Alpino tra il Bregagno e il lago. Il loro intervento, spesso invisibile, rappresenta un impegno concreto per la sicurezza della comunità. Le attestazioni ufficiali non sono medaglie da mostrare, ma testimonianze di un lavoro essenziale, svolto con dedizione e professionalità in situazioni di emergenza.

Per chi interviene quando il tempo stringe, i riconoscimenti ufficiali non sono una medaglia da esibire, ma una conferma concreta: il lavoro svolto serve davvero alla comunità. Nei giorni scorsi le amministrazioni comunali di Griante e Menaggio, entrambe in provincia di Como, hanno consegnato al.

