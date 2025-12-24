Due targhe un solo messaggio | grazie al soccorso alpino tra il Bregagno e il lago

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due targhe commemorative esprimono un semplice ma sincero “grazie” al Soccorso Alpino tra il Bregagno e il lago. Il loro intervento, spesso invisibile, rappresenta un impegno concreto per la sicurezza della comunità. Le attestazioni ufficiali non sono medaglie da mostrare, ma testimonianze di un lavoro essenziale, svolto con dedizione e professionalità in situazioni di emergenza.

Per chi interviene quando il tempo stringe, i riconoscimenti ufficiali non sono una medaglia da esibire, ma una conferma concreta: il lavoro svolto serve davvero alla comunità. Nei giorni scorsi le amministrazioni comunali di Griante e Menaggio, entrambe in provincia di Como, hanno consegnato al. 🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

Leggi anche: Disperse tra la nebbia del Gran Sasso, due escursioniste messinesi salvate dal Soccorso Alpino

Leggi anche: Non solo l'auto, ma anche due targhe rubate: automobilista finisce nei guai per ricettazione

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Due targhe, un solo messaggio: “grazie” al soccorso alpino tra il Bregagno e il lago.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.