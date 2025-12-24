Due poliziotti uccisi in un’esplosione a Mosca
Due agenti della polizia stradale sono stati uccisi a Mosca nella notte tra il 23 e il 24 dicembre in un’esplosione. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Commemorati a Udine i tre poliziotti uccisi da una bomba collocata in viale Ungheria l'antivigilia di Natale del 1998. x.com
