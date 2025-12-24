Due appuntamenti Sky Sport per celebrare il grande tennis | Panatta e Bertolucci poi il trionfo di Sinner

Bilanci, racconti e prospettive per il futuro nell’ottava puntata di Tennis Heroes. A seguire, un docu-film dedicato al dominio di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino. La stagione tennistica si è chiusa, ma resta il tempo per guardarsi indietro e provare a immaginare cosa verrà. Tra bilanci, immagini iconiche e protagonisti assoluti, Sky Sport . 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: Sky Sport celebra il 2025 del tennis: tra Tennis Heroes e il dominio di Sinner alle ATP Finals

Leggi anche: Panatta: "Nessuno è stato elegante come Pietrangeli". Bertolucci: "Ha sdoganato il tennis"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Sky Christmas Days: oltre 350 ore live in un mese nella Casa dello Sport; Sky Christmas Days, tutte le novità delle Feste natalizie di Sky Sport; MotoGP 2025, gli speciali e la programmazione di Natale su Sky e Now; Quando una pista di sci diventa un mito: la 3Tre di Madonna di Campiglio.

Sky, la Casa dello Sport si fa bella per le feste - In arrivo 350 ore di grandi eventi live, i migliori momenti di sport del 2025 da rivivere con Cesare Cremonini - tuttosport.com