L’analisi delle reti di approvvigionamento dei droni russi Geran-3 rivela un legame strategico con la Cina, elemento che potrebbe influenzare il panorama geopolitico e militare in Europa. Nonostante le sanzioni e le tensioni, la dipendenza della Russia dalle forniture cinesi evidenzia la complessità delle relazioni internazionali e le sfide nella gestione delle catene di approvvigionamento nel settore della difesa.

Lo sviluppo dei droni russi Geran-3 prosegue, tra sanzioni e guerra industriale nell'ombra. Il rapporto pubblicato il 23 dicembre 2025 da un think tank ucraino vicino all'apparato informativo di Kiev introduce un elemento destinato a pesare nel dibattito europeo sulla guerra: la dipendenza strutturale della Russia dalle catene di approvvigionamento cinesi per la produzione dei nuovi droni kamikaze Geran-3. Non si tratta di una rivelazione improvvisa, ma di una sistematizzazione documentata di ciò che da mesi emerge dai relitti recuperati sul territorio ucraino e dalle indagini sulle triangolazioni commerciali.

