drogata e abusata per anni dal marito e da altri uomini

Per oltre un decennio, dietro la facciata ordinaria di una famiglia della provincia inglese, si sarebbe consumata una sequenza di violenze che oggi scuote l’opinione pubblica britannica e internazionale. Una storia rimasta nascosta tra le mura domestiche, fatta — secondo l’accusa — di droghe, silenzi e abusi ripetuti, che emerge solo ora nei tribunali del Wiltshire e richiama alla memoria uno dei casi più sconvolgenti degli ultimi anni in Europa. È in questo contesto che si inserisce l’inchiesta che vede protagonista Philip Young, 49 anni, ex consigliere comunale conservatore a Swindon, accusato di aver sottoposto per circa tredici anni la moglie a violenze sessuali sistematiche, facilitando gli abusi da parte di altri uomini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

