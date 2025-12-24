Droga centri sociali e feudi islamici | l’inchiesta del Secolo a Bologna con Stefano Cavedagna video

Bologna non è più soltanto una città universitaria con architetture medievali, ma un vero e proprio centro abitato in cui degrado, centri sociali e luoghi di culto islamici si stanno imponendo sulla popolazione. Con il Secolo d’Italia, assieme all’europarlamentare di Fratelli d’Italia Stefano Cavedagna, abbiamo fatto un giro nelle zone meno sicure del capoluogo emiliano, documentando la situazione. La prima tappa è stata la “Carracci casa comune”, un edificio occupato dal collettivo Platt. Come ha ricordato Avedagna, in questo luogo “ci fu una violenza sessuale che venne denunciata e divenne anche nota, ma dal comune non è stato fatto nulla. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

