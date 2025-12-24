Dragusin si propone all’Inter L’agente | So che cercano un centrale magari Chivu…

Intervistato da DigiSport, Florin Manea, agente di Radu Dragusin, ha fatto il punto sulla situazione del difensore rumeno, ex Genoa e oggi al Tottenham Hotspur, tra condizioni fisiche, spazio e possibili scenari di mercato. “Sta davvero bene, l’ho visto in amichevole e ha giocato 90 minuti. È più forte, più veloce, più elastico. Mi ha detto che si sente pronto”, ha spiegato Manea, sottolineando come il centrale sia rientrato stabilmente nel giro squadra: “È stato convocato anche per la partita contro il Liverpool, quindi tutto procede. Ora ha bisogno di giocare: non tutte le partite, ma un numero significativo”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

