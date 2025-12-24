Dragusin il suo futuro è in Serie A | molti club interessati al difensore del Tottenham per gennaio Il punto della situazione!
Dragusin, il suo futuro è sempre più verso la Serie A. Molti club sono interessati al calciatore e il Tottenham non ha alcuna intenzione di tenerlo Il futuro di Dragusin potrebbe presto tornare a intrecciarsi con la Serie A. Radu Dragusin, difensore rumeno di 23 anni, è infatti alla ricerca di una nuova sistemazione in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Dragusin torna in Serie A? Il difensore ex Juve può partire a gennaio dal Tottenham: piace a diversi club italiani. Parla l’agente
Leggi anche: Zirkzee Juve: l’ex obiettivo bianconero è scontento al Manchester United! A gennaio cambia aria? Ecco i club interessati, novità importanti sul suo futuro
Dragusin, il suo futuro è in Serie A: molti club interessati al difensore del Tottenham per gennaio. Il punto della situazione! - Molti club sono interessati al calciatore e il Tottenham non ha alcuna intenzione di tenerlo Il futuro di Dragusin potrebbe presto tornare a intr ... calcionews24.com
L'ex Juve che vuole il Napoli: "Serie A il suo habitat. Affetto con Manna". E Paratici... - A dirlo è Florin Manea, agente di Radu Dragusin che ai microfoni di Stile Tv ha risposto sul futuro dell'ex ... tuttosport.com
L'ex #Juve che vuole il #Napoli: " #SerieA il suo habitat. Affetto con Manna". E Paratici... "In futuro non si sa cosa può accadere. Con Manna c’è grande affetto, lo ha visto crescere". A dirlo è Florin Manea , agente di Radu Dragusin che ai microfoni di Stile Tv x.com
Agente Dragusin: "Sta molto bene, l’ho visto in un’amichevole: ha giocato 90 minuti. Mi ha detto - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.