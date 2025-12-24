Dove vedere in tv Sabalenka-Kyrgios Battaglia dei Sessi 2025 | orario programma streaming

Domenica 28 dicembre alle 17:00 italiane, presso la Coca-Cola Arena di Dubai, si svolge la Battaglia dei Sessi 2025 tra Sabalenka e Kyrgios. L’evento, trasmesso in TV e streaming, rappresenta un’occasione unica di confronto tra due atleti di discipline diverse. Ecco tutte le informazioni su orario, programma e modalità di visione per seguire l’incontro.

L’appuntamento è per domenica 28 dicembre (ore 17:00 italiane). Alla Coca-Cola Arena di Dubai andrà in scena un confronto molto particolare: da una parte la n.1 del mondo, Aryna Sabalenka, e dall’altra il giocatore genio e sregolatezza per antonomasia, Nick Kyrgios. La definizione di questa sfida ha in sé tanti significati: la “ Battaglia dei Sessi “. Un’espressione che rimanda alla sfida del 1973 tra Billie Jean King e Bobby Riggs, allora 55enne ed ex professionista, che già aveva disputato un incontro con Margaret Court (che in quella stagione vinse Australian Open, Roland Garros e US Open) nel maggio di quell’anno, vincendo nettamente 6-2 6-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

