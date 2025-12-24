Dove nevica a Natale e Santo Stefano | fiocchi fino a bassa quota sugli Appennini

Meteo avverso a Natale e Santo Stefano: pioggia, neve e vento rovinano le feste in Italia, ecco dove - Scopri le previsioni meteo per un Natale imbiancato in montagna: neve, temperature fresche e venti intensi caratterizzeranno le festività in Italia. bigodino.it

Allerta Meteo Napoli, a Natale maltempo fino alle 18, poi migliora la sera e a Santo Stefano - Natale e Santo Stefano segnati dal maltempo in Campania: allerta meteo gialla per piogge e temporali, mare agitato, venti forti e possibili nevicate sui ... fanpage.it

Nevica a Passo Fedaia ! Che bella Vigilia di Natale ! Credit: Carlo Budel #passofedaia #dolomiti #natale2025 - facebook.com facebook

Buonasera a tutti. Sarà una Vigilia di Natale all’insegna del maltempo su molte zone del Paese, con nevicate a quote collinari e montane. Nel corso della notte in arrivo maltempo in intensificazione su Emilia-Romagna e Veneto meridionale. Rovesci sparsi su x.com

