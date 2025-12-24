doppio schianto a reggio emilia in sei in ospedale

Reggio Emilia, 24 dicembre 2025 - Doppio incidente ieri sera a Reggio, con gli schianti favoriti pure dall'asfalto reso viscido dalla pioggia. Poco dopo le 21 si è verificata la sbandata di un’autovettura sulla tangenziale cittadina, all’altezza di via Morandi, a ridosso del centro, con intervento sul posto dei mezzi di soccorso con ambulanza e personale medico, oltre ai vigili del fuoco. E’ stato portato in ospedale il conducente dell’auto, con traumi di media gravità. E poco dopo la mezzanotte altro schianto, stavolta in via Bacone, sulla via Emilia in località Masone, alla periferia est di Reggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

