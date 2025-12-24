Dopo l' ultimo sgombero in Porto vecchio nulla è cambiato

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A distanza di circa 20 giorni dall'ultimo maxi trasferimento di richiedenti asilo, i magazzini del Porto vecchio continuano ad essere abitati da decine di migranti. La situazione verificata nella mattinata di oggi 24 dicembre è più o meno la stessa rispetto a quella di inizio mese. Se l'accesso. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

dopo l ultimo sgombero in porto vecchio nulla 232 cambiato

© Triesteprima.it - Dopo l'ultimo "sgombero" in Porto vecchio nulla è cambiato

Leggi anche: Trovato morto in porto vecchio poco dopo lo sgombero

Leggi anche: Nuovo sgombero di migranti in Porto Vecchio: saranno trasferiti

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Trieste, gli sgomberi di migranti nel porto vecchio; Sgomberato Askatasuna, tensione con la polizia al corteo di protesta.

dopo ultimo sgombero portoAskatasuna Torino, il corteo in diretta dopo lo sgombero. I manifestanti provano a riprendersi il centro sociale. Battaglia tra idranti, lacrimogeni e 10 agenti feriti - Il blitz della polizia, le perquisizioni e i denunciati per l'inchiesta sugli attacchi a Ogr, Leonardo e la Stampa. torino.corriere.it

Via dal porto vecchio, 150 migranti saranno trasferiti - L'operazione di sgombero è cominciata mercoledì mattina intorno alle 7, e ha coinvolto almeno 150 persone, tutti richiedenti asilo che da settimane o mesi si erano rifugiati nell'area del Porto ... rainews.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.