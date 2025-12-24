Dopo l' ultimo sgombero in Porto vecchio nulla è cambiato

A distanza di circa 20 giorni dall'ultimo maxi trasferimento di richiedenti asilo, i magazzini del Porto vecchio continuano ad essere abitati da decine di migranti. La situazione verificata nella mattinata di oggi 24 dicembre è più o meno la stessa rispetto a quella di inizio mese.

Via dal porto vecchio, 150 migranti saranno trasferiti - L'operazione di sgombero è cominciata mercoledì mattina intorno alle 7, e ha coinvolto almeno 150 persone, tutti richiedenti asilo che da settimane o mesi si erano rifugiati nell'area del Porto ... rainews.it

