Dopo le polemiche su Clair Obscur | Expedition 33 Sandfall ha spiegato l’utilizzo dell’IA generativa

Le polemiche sull’uso dell’ intelligenza artificiale nei videogiochi hanno colpito anche Clair Obscur: Expedition 33. Dopo il successo ottenuto e la successiva esclusione dagli Indie Game Awards, il team di Sandfall Interactive ha deciso di fare chiarezza. A intervenire è stato il director Guillaume Broche, che ha spiegato in modo dettagliato come e perché l’IA generativa sia stata utilizzata durante lo sviluppo. Le sue parole aiutano a distinguere tra sperimentazione tecnica e contenuti creativi finali. Un chiarimento importante per comprendere meglio il dibattito attuale nell’industria. La controversia nasce dalla decisione degli Indie Game Awards di squalificare Clair Obscur: Expedition 33, nonostante i premi già assegnati, dopo aver accertato la presenza di elementi sviluppati con IA generativa. 🔗 Leggi su Game-experience.it

