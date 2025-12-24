Dopo l’amputazione per un tumore Juga è tornata a correre con la protesi

Dopo l’amputazione per un tumore, Juga, una boxer di quasi 10 anni, ha ritrovato la mobilità grazie a una protesi. Oggi cammina e si muove con gioia, dimostrando come un intervento può cambiare il suo destino. Fino a pochi mesi fa, il suo futuro era incerto a causa di un osteosarcoma alla zampa, ma grazie alle cure e alla determinazione, ha ripreso a vivere pienamente.

Adesso è tornata a camminare e scodinzolare gioiosa. Ma fino a qualche mese fa, il futuro di Juga, una femmina di boxer di quasi 10 anni, sembrava segnato da un destino crudele: un osteosarcoma, tumore maligno delle ossa, l'aveva colpita alla zampa. Mesi di angoscia per i suoi proprietari, una famiglia di Pontirolo Nuovo. L'unica via per salvarle la vita era l'amputazione della zampa. Dopo l'operazione, eseguita a settembre, i proprietari di Juga hanno però cercato una soluzione per restituirle una vita dignitosa, ritrovare una postura più equilibrata e correre senza affaticare le altre zampe. La salvezza è arrivata dall' Officina Ortopedica Maria Adelaide di Torino, un'eccellenza nel settore delle protesi ad alta tecnologia.

