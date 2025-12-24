Dopo il primo matrimonio a Ischia a settembre la coppia ha fatto bis
V enus Williams e Andrea Preti si sono sposati. Di nuovo. La tennista 45enne e l’attore e modello italiano 37enne si erano già detti sì in Italia, a Ischia, il 18 settembre. E ora hanno fatto bis con una cerimonia in grande stile a Palm Beach, in Florida, e un’intera settimana di festeggiamenti con gli ospiti vip. Ma perché la coppia ha scelto di celebrare un secondo matrimonio? Ecco tutto quel che sappiamo. Venus Williams diventa una Barbie. E a 45 anni sta per tornare agli US Open X Leggi anche › Venus Williams e Andrea Preti, primo red carpet da marito e moglie a Los Angeles Il primo matrimonio di Venus Williams e Andrea Preti a Ischia. 🔗 Leggi su Iodonna.it
