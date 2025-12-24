V enus Williams e Andrea Preti si sono sposati. Di nuovo. La tennista 45enne e l’attore e modello italiano 37enne si erano già detti sì in Italia, a Ischia, il 18 settembre. E ora hanno fatto bis con una cerimonia in grande stile a Palm Beach, in Florida, e un’intera settimana di festeggiamenti con gli ospiti vip. Ma perché la coppia ha scelto di celebrare un secondo matrimonio? Ecco tutto quel che sappiamo. Venus Williams diventa una Barbie. E a 45 anni sta per tornare agli US Open X Leggi anche › Venus Williams e Andrea Preti, primo red carpet da marito e moglie a Los Angeles Il primo matrimonio di Venus Williams e Andrea Preti a Ischia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo il primo matrimonio a Ischia a settembre, la coppia ha fatto bis

Leggi anche: “Il nostro cane Arlo ha assistito alla proposta di matrimonio, poi è morto quattro giorni dopo”: coppia racconta gli ultimi attimi con il loro cucciolo

Leggi anche: «Mia figlia ha appena fatto il suo primo foro con il trapano», a processo la chirurga che ha fatto partecipare la bimba 12enne all’intervento al cranio

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Venus Williams sposa Andrea Preti: il regalo della sorella Serena è 'irreale'; Venus Williams si risposa con Andrea Preti: la super festa, Serena le regala uno yacht; Ilary Blasi si sposa: il luogo delle nozze; Venus Williams e Andrea Preti ancora sposi: festa da urlo a Palm Beach e regalo esagerato di Serena.

Ilary Blasi e il matrimonio a Ischia: indiscrezioni, location e retroscena - Ilary Blasi pronta alle nozze con Bastian Muller: spunta Ischia come location e il 2026 come possibile data dopo il divorzio da Totti ... msn.com