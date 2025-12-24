Dopo il ciclone di Natale l' ultimo weekend del 2025 riporta il sole

L'area di bassa pressione centrata tra le Baleari e la Sardegna ci accompagnerà per gran parte della settimana di Natale. Il. L'evoluzione sarà accompagnata da venti forti e un generale calo delle temperature che tra la Vigilia e il Natale potrà favorire nevicate fino a bassa quota al Nordovest. 🔗 Leggi su Quicomo.it

