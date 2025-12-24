Si chiamava Simona Vigini, la donna di 54 anni che è morta ieri in un incidente stradale nel Varesotto: era moglie di un giocatore dei Frogs Legnano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Incidente sulla strada provinciale, morto il marito: la moglie in gravi condizioni

Leggi anche: Incidente sulla strada provinciale in Val di Sangro: feriti moglie e marito

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Frontale tra un'auto e un camion: muore una donna; Vanzaghello: scontro fra auto e furgone, muore una donna di 54 anni; Incidente sulla Statale 7 Appia: muore una donna di 59 anni, grave un giovane; Donna muore investita da un'auto sulle strisce pedonali a Buckten.

Donna muore in un incidente sulla strada 336, è Simona Vigini: è la moglie di un ex giocatore dei Frogs Legnan - Si chiamava Simona Vigini, la donna di 54 anni che è morta ieri in un incidente stradale nel Varesotto: era moglie di un giocatore dei Frogs Legnano ... fanpage.it