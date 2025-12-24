Dolci di Natale tra piacere storia e attenzione alla salute

Durante le festività natalizie, le tavole italiane si colorano di dolci tipici, simboli di una tradizione secolare ma anche protagonisti del nostro benessere — almeno psicologico. Secondo l’Unione Nazionale Consumatori, infatti, i dolci non solo soddisfano il palato, ma stimolano veri e propri “mediatori del piacere” nel cervello, come dopamina, serotonina ed endorfine, regalando una . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it © Lifeandnews.it - Dolci di Natale tra piacere, storia e attenzione alla salute Leggi anche: “Attenzione agli eccessi di dolci e alcolici ad Halloween, il corpo non recupera per Natale”: le raccomandazioni dell’esperto Leggi anche: Sei quintali di dolci di Natale sequestrati dai Nas: erano pericolosi per la salute Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Rassegna natalizia | È solo una volta l’anno; Delizie di Natale: le ultimissime!; Ecco i migliori regali gourmet per Natale 2025: dalla Pasta Mancini alle box di Cannavacciuolo, la selezione; Natale, i consigli del nutrizionista per non ingrassare: «Trasgredire solo 24, 25 e 31 per prendere massimo mezzo chilo». Il Natale spezzino ha il sapore dei limoni delle Cinque Terre - Un concorso per individuare il dolce da abbinare alle festività: vince Andrea Mammoliti con il suo “Profumo di riviera” ... repubblica.it

I dolci di Natale - Alla scoperta dei dolci tradizionali del Natale molisano attraverso il racconto di Annamaria Lombardi: tra storia e ricette antiche ... primonumero.it

Struffoli per Natale, come si fanno e gli ingredienti necessari - Come preparare gli struffoli per Natale: sono tra i dolci più belli (e buoni) da mangiare. dilei.it

Walt Disney World Christmas Vlog Special | UK Travel Day to All Star Music | Nov 2025 | Adam Hattan

PAVLOVA ALBERO DI NATALE Benvenuti nel quarto e ultimo episodio di “Un dolce Natale”, la serie che racconta i dolci più natalizi e golosi di sempre per il dessert di natale, Tonino ci prepara una versione speciale della pavlova: pavlova albero di nat - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.