Dizionario del grafomane

Da tempo, non pochi tra i lettori cosiddetti “forti” si accorgono di leggere desultoriamente, a sbalzi, con il ritmo delle breaking news. Le trame lunghe si scorrono con più impazienza. Studi ponderosi non vengono arati dallo sguardo secondo l’ordine dei capitoli ma aperti a caso, assaggiati a bocconi qua e là. Non stupisce dunque che a molti facciano compagnia soprattutto i libri di racconti e saggi brevi. Nei giorni scorsi mi sono divertito a sfogliare il “” di Antonio Castronuovo, edito da Sellerio. Una raccolta che appunto di lettura parla, ma attraverso quel suo rovescio che è l’atto di scrivere. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Dizionario del grafomane Leggi anche: Dizionario del tessuto: i termini fondamentali. Leggi anche: “Il rumore dell’erba”, “la zeppettina”: il dizionario spallettiano con le frasi cult del tecnico Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Dizionario del grafomane; Blog | Da Lovecraft a Melville: ecco chi sono gli scrittori più grafomani della storia. Dizionario del grafomane - Dopo le parole dell'arcivescovo Delpini non c'è stata la reazione aspettata. ilfoglio.it

Da Lovecraft a Melville: ecco chi sono gli scrittori più grafomani della storia - Routine bizzarre e abitudini maniacali: il nuovo libro di Antonio Castronuovo racconta le ossessioni degli scrittori più prolifici ... ilfattoquotidiano.it

Ossessioni e follie degli scrittori - "Qui si narra di persone che hanno scritto tutta la vita, o che hanno scritto troppo, o che hanno scritto con l'angoscia ... ansa.it

Il regalo perfetto per chi ama i libri e le manie di chi le colleziona o scrive Il Dizionario del grafomane e Dizionario del bibliomane di Antonio Castronuovo! Avete già letto questi libri Vi riconoscete - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.