I risultati ottenuti da Avatar: Fuoco e cenere diretto da James Cameron ha portato a superare l'ambito risultato negli ultimi 12 mesi. Gli incassi ottenuti da Avatar: Fuoco e cenere hanno permesso a Disney di diventare l'unico studio hollywoodiano a superare quota 6 miliardi di dollari ai box office di tutto il mondo nel 2025. La cifra è stata ottenuta grazie a 2.3 miliardi ottenuti negli Stati Uniti e 3.65 miliardi aggiunti grazie ai risultati ottenuti a livello internazionale. Il risultato ottenuto nel 2025 Walt Disney Studios ha superato di molto la concorrenza nel corso degli ultimi 12 mesi, considerando che Warner Bros è al secondo posto degli incassi annuali con 4. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Disney è l'unico studio hollywoodiano a superare quota 6 miliardi di dollari nel 2025

Leggi anche: Usa, Trump: "Investiti nel Paese oltre 17mila miliardi di dollari in otto mesi, supereremo quota 21mila"

Leggi anche: Il patrimonio Elon Musk sta per superare i 600 miliardi di dollari

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La prima puntata di Speciale Wonderland: Viva Topolin! Storie parallele tra fumetto e TV è disponibile su RaiPlay. Un viaggio nella storia del Topolino italiano, tra grandi parodie, sceneggiati Rai e il lavoro degli autori che hanno reso unico il fumetto Disney ne - facebook.com facebook