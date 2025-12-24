Disney è l' unico studio hollywoodiano a superare quota 6 miliardi di dollari nel 2025
I risultati ottenuti da Avatar: Fuoco e cenere diretto da James Cameron ha portato a superare l'ambito risultato negli ultimi 12 mesi. Gli incassi ottenuti da Avatar: Fuoco e cenere hanno permesso a Disney di diventare l'unico studio hollywoodiano a superare quota 6 miliardi di dollari ai box office di tutto il mondo nel 2025. La cifra è stata ottenuta grazie a 2.3 miliardi ottenuti negli Stati Uniti e 3.65 miliardi aggiunti grazie ai risultati ottenuti a livello internazionale. Il risultato ottenuto nel 2025 Walt Disney Studios ha superato di molto la concorrenza nel corso degli ultimi 12 mesi, considerando che Warner Bros è al secondo posto degli incassi annuali con 4. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
