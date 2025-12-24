2025-12-24 14:36:00 Giorni caldissimi in redazione! Burkina Faso e Guinea Equatoriale inizieranno mercoledì a Casablanca il loro cammino nel Gruppo E della Coppa d’Africa 2025 (AFCON). Gli Stallions sono stati finalisti nel 2013 e si sono qualificati per l’ultima edizione dietro il Senegal, incluso un pareggio per 1-1 contro i campioni del 2021 a Dakar. La Guinea Equatoriale ha raccolto otto punti in sei partite di qualificazione ed è passata alle spalle dell’Algeria, che ha pareggiato 0-0 a Malabo. 101GreatGoals.com fornisce le notizie sulle squadre e le formazioni iniziali mentre Burkina Faso e Guinea Equatoriale giocano la loro apertura all’AFCON 2025. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Diretta Burkina Faso-Guinea Equatoriale: le formazioni AFCON 2025

Leggi anche: Pronostici Burkina Faso-Guinea Equatoriale: marcatore e tiri in porta

Leggi anche: Pronostico Burkina Faso-Guinea Equatoriale: gli Stalloni partono con il piede giusto

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Burkina Faso-Guinea in diretta streaming gratis: dove vedere la partita; Coppa d'Africa 2025: lista completa dei giocatori convocati da ogni squadra; Pronostico Burkina Faso - Guinea Equatoriale: analisi e probabili formazioni 24/12/2025 Coppa d'Africa; Sport in tv oggi (mercoledì 24 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming.

Burkina Faso-Guinea in diretta streaming gratis: dove vedere la partita - Guinea Equatoriale, due nazionali che arrivano all’esordio con percorsi recenti molto diversi ma con la s ... msn.com