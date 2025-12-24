Dipendenti della Angelantoni Life Science sospesi | limbo senza ammortizzatori sociali retribuzione e contribuzione
“Natale amaro per i dipendenti della Angelantoni Life Science di Massa Martana. Il Tribunale di Spoleto non ha scelto di provare a gestire l’azienda in continuità, sospendendo i dipendenti. Un limbo senza ammortizzatori sociali, senza retribuzione e contribuzione, in cui ancora non si è. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
