Ci sarà tanta toscanità sabato prossimo sulle panchine del Carlo Castellani Computer Gross Arena, in occasione della sfida tra Empoli e Frosinone per la penultima giornata di andata di Serie B. Toscani doc sono infatti sia il tecnico azzurro, Alessio Dionisi che quello dei ciociari, Massimiliano Alvini. Di Abbadia San Salvatore il primo, dove è nato nel 1980, esattamente dieci anni dopo il collega di Fucecchio, originario della città del palio proprio a pochi chilometri da Empoli. Per questo sarà numeroso il gruppo di amici che lo seguirà allo stadio, come per altro fa abitualmente anche in giro per l’Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dionisi contro Alvini, capitolo otto. Il tecnico dell’Empoli è imbattuto.
