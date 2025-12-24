Dimmelo meglio | il saggio di Paola De Simone insegna i segreti per imparare a comunicare

“Quando non si capisce ciò che si ascolta o legge, la colpa non è di chi ascolta o legge, ma di chi parla o scrive”. La lezione di comunicazione più importante della sua vita, Paola De Simone - nota giornalista, voce radiofonica, formatrice e autrice del saggio Dimmelo meglio: a comunicare s’impara - l’ha ricevuta da Indro Montanelli il 2 giugno del 2000: come riferisce lei stessa all’inizio del volume, quella lezione è contenuta in una risposta a una mail che lei stessa aveva inviato al giornalista nell’ambito della rubrica ‘La stanza’, da lui curata sul Corriere della Sera. Il testo della lettera, inviata da De Simone quando era ancora una studentessa universitaria, e la relativa risposta, sono riportate integralmente nel libro e rappresentano una sorta di pietra miliare, sulla quale la giornalista avrebbe costruito, successivamente, tutta la sua vita professionale e relazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

