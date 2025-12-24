Dimissioni del sindaco di Cervia | Il Pd ripudia la violenza di genere Fondamentali le indagini Forza Italia | atto di responsabilità

Cervia (Ravenna), 24 dicembre 2025 – "Prendiamo atto delle dimissioni di Mattia Missiroli da Sindaco di Cervia, un atto di profondo rispetto verso le istituzioni e la nostra comunità, nell’ambito della complessa vicenda che lo ha coinvolto". Comincia così la nota del Partito Democratico, in seguito alla notizia delle dimissioni del primo cittadino Mattia Missiroli dal suo incarico, per le accuse di maltrattamenti sulla moglie. Si tratta di accuse che il sindaco nega, giudicandole “gravi e diffamanti”, ma la moglie Monica Nocerino ha lasciato la sua versione dei fatti nei verbali della squadra Mobile, che sono confluiti poi negli atti dei magistrati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

