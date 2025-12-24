Dimissioni Bertola l' ex sindaco Allevi attacca Pilotto | Predica bene e razzola male

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno nello scorse ore ed è relativa alle dimissioni di Michele Bertola, direttore generale del Comune di Monza dal 2022 che, nel corso dell'ultimo consiglio comunale di lunedì 22 dicembre (durante il quale è stato anche approvato il bilancio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

dimissioni bertola l ex sindaco allevi attacca pilotto predica bene e razzola male

© Monzatoday.it - Dimissioni Bertola, l'ex sindaco Allevi attacca Pilotto: "Predica bene e razzola male"

Leggi anche: Sci alpino, sicurezza degli atleti? Si predica bene e razzola male: 5 gare in 5 giorni tra Val Gardena e Alta Badia!

Leggi anche: Paolo Pilotto, sindaco e insegnante: "Mancano relazioni, non hanno argini"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Colpo di scena in Comune: lascia Bertola, l'ex sindaco all'attacco.

dimissioni bertola ex sindacoDimissioni Bertola, l'ex sindaco Allevi attacca Pilotto: "Predica bene e razzola male" - Ad andare all'attacco di Pilotto è in stato primis l'ex sindaco Dario Allevi, che all'indomani della seduta di consiglio in un post sulla sua pagina Facebook ha detto la sua su quello che definisce "l ... monzatoday.it

dimissioni bertola ex sindacoColpo di scena in Comune: lascia Bertola, l'ex sindaco all'attacco - Il direttore generale del Comune Bertola, annuncia le dimissioni subito dopo l’approvazione del bilancio comunale, aprendo una nuova fase amministrat ... monza-news.it

dimissioni bertola ex sindacoMonza, si dimette il Direttore Generale Bertola: il Comune cerca un nuovo city manager - Monza una realtà che mi ha profondamente coinvolto e che mi ha dato grandi soddisfa ... mbnews.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.