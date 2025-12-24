Dimissioni Bertola l' ex sindaco Allevi attacca Pilotto | Predica bene e razzola male
La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno nello scorse ore ed è relativa alle dimissioni di Michele Bertola, direttore generale del Comune di Monza dal 2022 che, nel corso dell'ultimo consiglio comunale di lunedì 22 dicembre (durante il quale è stato anche approvato il bilancio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Sci alpino, sicurezza degli atleti? Si predica bene e razzola male: 5 gare in 5 giorni tra Val Gardena e Alta Badia!
Leggi anche: Paolo Pilotto, sindaco e insegnante: "Mancano relazioni, non hanno argini"
Colpo di scena in Comune: lascia Bertola, l'ex sindaco all'attacco.
Dimissioni Bertola, l'ex sindaco Allevi attacca Pilotto: "Predica bene e razzola male" - Ad andare all'attacco di Pilotto è in stato primis l'ex sindaco Dario Allevi, che all'indomani della seduta di consiglio in un post sulla sua pagina Facebook ha detto la sua su quello che definisce "l ... monzatoday.it
Colpo di scena in Comune: lascia Bertola, l'ex sindaco all'attacco - Il direttore generale del Comune Bertola, annuncia le dimissioni subito dopo l’approvazione del bilancio comunale, aprendo una nuova fase amministrat ... monza-news.it
Monza, si dimette il Direttore Generale Bertola: il Comune cerca un nuovo city manager - Monza una realtà che mi ha profondamente coinvolto e che mi ha dato grandi soddisfa ... mbnews.it
Manovra, Giorgetti scherza: «Dimissioni Ci penso tutte le mattine, sarebbe la cosa più bella da fare» - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.