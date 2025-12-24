Dimensione scavi attacca | Sisma lasciateci lavorare

La Dimensione Scavi, specializzata nelle demolizioni e nella gestione delle macerie post-sisma, rinnova la richiesta di chiarimenti alla Struttura Commissariale per la Ricostruzione del Sisma 2016. L’azienda attende una risposta definitiva all’istanza presentata il 16 giugno scorso, che rappresenta un passo importante per la ripresa delle attività di ricostruzione e per il supporto alle comunità colpite.

La Dimensione Scavi, attiva da anni nel settore delle demolizioni e nella gestione delle macerie post-sisma, torna a sollecitare una risposta chiara da parte della Struttura Commissariale per la Ricostruzione del Sisma 2016 in merito all’istanza presentata il 16 giugno scorso e più volte reiterata. Secondo l’azienda, l’ultima comunicazione ricevuta non entra nel merito della richiesta, limitandosi a un richiamo formale alle competenze amministrative, senza sciogliere la riserva sull’esercizio dei poteri straordinari previsti dalla legge. Dimensione Scavi chiarisce che l’istanza riguarda l’attivazione del regime emergenziale per la gestione delle macerie derivanti dagli eventi sismici del 2016, materiali che continuano a essere prodotti e che risultano essenziali per il completamento della ricostruzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

