Tempo di lettura: 4 minuti La digitalizzazione ha trasformato profondamente le modalità di accesso e consultazione delle informazioni. Notizie, aggiornamenti e risultati che un tempo richiedevano l’acquisto di giornali, la visione di programmi televisivi o l’ascolto di trasmissioni radiofoniche, oggi sono disponibili in tempo reale attraverso piattaforme online. Questo cambiamento non riguarda solamente la velocità con cui le informazioni circolano, ma anche il modo in cui vengono organizzate, cercate e recepite dagli utenti. La fruizione è diventata più immediata, personalizzata e accessibile da qualsiasi dispositivo connesso a Internet. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Digitalizzazione dell'informazione: come il web ha cambiato il modo in cui consultiamo notizie e risultati

