Dieci etichette di bollicine di carattere per tutte le tasche Con il piatto cui abbinarle
C osa bere con il salmone affumicato? E con i molluschi? E con il capitone? Anche le bollicine hanno i loro piatti con i quali “dare il meglio”. E allora ecco un elenco di Champagne o Prosecco abbinati a il loro piatto di riferimento. Una selezione per tutte le tasche, tutti i menù e tutti i cenoni delle feste. Vini, Champagne e cibo: 10 accoppiate perfette per non sbagliare X Leggi anche › 30 vini per le cene delle feste Ecco 10 suggerimenti per bere bene e in armonia con i nostri piatti preferiti. Da Natale a Capodanno. Champagne Dom Pérignon Vintage 2015 Champagne Dom Pérignon Vintage 2015 (prezzo su richiesta). 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: Come Scegliere le Migliori Etichette di Vini e Bollicine per il Natale 2025?
Leggi anche: Red bag: la borsa imprescindibile di stagione, in tutte le sue sfumature vincenti (e come abbinarle)
Bollicine per le feste: dieci abbinamenti (di)vini - Anche le bollicine hanno i loro piatti con i quali “dare il meglio”. iodonna.it
Matteo Lunelli, 10 anni nel Prosecco: «Ma nelle etichette delle bollicine è sbagliato lasciare solo il nome Valdobbiadene» - Il 5 aprile 2014, mentre gli operatori del vino stavano entrando al palazzo della Gran Guardia di Verona per «Operawine», veniva annunciato che il gruppo Lunelli (Trento Doc, marchio Ferrari) entrava ... corrieredelveneto.corriere.it
Piemonte e Liguria, dieci bollicine che non ti aspetti dai 22 ai 60 euro - Di fatto il mercato degli spumanti sta salvando le vendite del vino, anche in valore, basti dire che l’anno appena passato registra un +3,5% rispetto ... repubblica.it
Tra le dieci categorie degli Audaci Awards, l'unica che non premierà un fumetto ma una realtà editoriale è il Premio Self 2025. È un premio dedicato alle tante etichette indipendenti che animano la Self Area dei festival, o che partecipano (e in certi casi organiz - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.