Di Fabio ed Eusebi Grande mostra al Pacs

Di Fabio ed Eusebi presentano una significativa mostra al PACS, un luogo di confronto e riflessione nel centro della città. Situato tra l’ex distretto militare e Palazzo Saladini Pilastri, questo spazio offre un’esperienza unica, invitando i visitatori a scoprire un ambiente che stimola la curiosità e il dialogo culturale, senza eccessi o sensazionalismi. Una occasione per apprezzare l’arte in un contesto di sobrietà e attenzione ai dettagli.

Uno spazio di respiro, nel cuore della città, che suscita stupore in chiunque si addentri nell’antro buio tra l’ex distretto militare e palazzo Saladini Pilastri. Una volta superate le impalcature ecco un parco urbano che tra lucine e alberi accoglie i visitatori. Dal cortile, in cui si sono svolti in questi mesi anche eventi di un certo rilievo come l’incontro con l’ex magistrato Luigi De Magistris, si entra in uno spazio luminoso e pieno di stimoli, che normalmente accoglie la Frida Art Academy. Un continuo dialogo, in 4mila mettri quadri, tra diverse forme di arte ed espressione permea un luogo che fino a poco tempo fa era difficile immaginare in centro ad Ascoli, per di più in un ex distretto militare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Di Fabio ed Eusebi. Grande mostra al Pacs Leggi anche: Terza Pagina: l’ultimo libro di Fabio Bacà e il Giappone in mostra al Museo di Arti Orientali di Torino Leggi anche: Renato Casaro: omaggio di Fabio Marchese Ragona al grande pittore del cinema La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Di Fabio ed Eusebi. Grande mostra al Pacs. Di Fabio ed Eusebi. Grande mostra al Pacs - Uno spazio di respiro, nel cuore della città, che suscita stupore in chiunque si addentri nell’antro buio tra l’ex ... msn.com

Nella celebrazione dell'Immacolata Concezione, l'Arcivescovo Mons. Fabio Dal Cin, ha ricordato che, come da tradizione, oggi è il giorno in cui si inizia a realizzare il presepe in casa. L'invito a tutti a realizzarlo nelle proprie case e il 21 dicembre a portare il ba - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.