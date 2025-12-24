Di Fabio ed Eusebi Grande mostra al Pacs

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di Fabio ed Eusebi presentano una significativa mostra al PACS, un luogo di confronto e riflessione nel centro della città. Situato tra l’ex distretto militare e Palazzo Saladini Pilastri, questo spazio offre un’esperienza unica, invitando i visitatori a scoprire un ambiente che stimola la curiosità e il dialogo culturale, senza eccessi o sensazionalismi. Una occasione per apprezzare l’arte in un contesto di sobrietà e attenzione ai dettagli.

Uno spazio di respiro, nel cuore della città, che suscita stupore in chiunque si addentri nell’antro buio tra l’ex distretto militare e palazzo Saladini Pilastri. Una volta superate le impalcature ecco un parco urbano che tra lucine e alberi accoglie i visitatori. Dal cortile, in cui si sono svolti in questi mesi anche eventi di un certo rilievo come l’incontro con l’ex magistrato Luigi De Magistris, si entra in uno spazio luminoso e pieno di stimoli, che normalmente accoglie la Frida Art Academy. Un continuo dialogo, in 4mila mettri quadri, tra diverse forme di arte ed espressione permea un luogo che fino a poco tempo fa era difficile immaginare in centro ad Ascoli, per di più in un ex distretto militare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di fabio ed eusebi grande mostra al pacs

© Ilrestodelcarlino.it - Di Fabio ed Eusebi. Grande mostra al Pacs

Leggi anche: Terza Pagina: l’ultimo libro di Fabio Bacà e il Giappone in mostra al Museo di Arti Orientali di Torino

Leggi anche: Renato Casaro: omaggio di Fabio Marchese Ragona al grande pittore del cinema

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Di Fabio ed Eusebi. Grande mostra al Pacs.

fabio eusebi grande mostraDi Fabio ed Eusebi. Grande mostra al Pacs - Uno spazio di respiro, nel cuore della città, che suscita stupore in chiunque si addentri nell’antro buio tra l’ex ... msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.