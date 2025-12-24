Design e natura quando la bellezza è anche etica

In un’epoca segnata da una produzione sempre più veloce e da un mercato saturo di proposte, cresce l’attenzione verso ciò che sta dietro agli oggetti che scegliamo. Non conta più solo il risultato estetico o la funzionalità immediata: oggi i consumatori valutano anche l’ impatto ambientale e sociale di ciò che acquistano. La bellezza, così, smette di essere un concetto puramente visivo e diventa un percorso fatto di scelte etiche, consapevoli e rispettose della natura. Pexels Materiali naturali e forme essenziali per un abitare più consapevole. Non si tratta di una moda passeggera, ma di un cambio di paradigma che coinvolge il design contemporaneo e, più in generale, il modo di abitare e prendersi cura degli spazi. 🔗 Leggi su Dilei.it

