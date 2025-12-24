Denunciato 30enne ad Avellino | acquista sigarette e gratta e vinci con carta di credito smarrita

24 dic 2025

Un 30enne di Avellino è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino per aver acquistato, presso una tabaccheria del centro, sigarette e “gratta e vinci” con una carta di credito di cui si era indebitamente appropriato.L’uomo ha effettuato tre distinte operazioni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

