Denunciato 30enne ad Avellino | acquista sigarette e gratta e vinci con carta di credito smarrita

Un 30enne di Avellino è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino per aver acquistato, presso una tabaccheria del centro, sigarette e “gratta e vinci” con una carta di credito di cui si era indebitamente appropriato.L’uomo ha effettuato tre distinte operazioni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

