Dentro le stanze degli orrori della rsa di Parabiago | le botte le umiliazioni e le molestie sessuali inflitte a due donne anziane sole e indifese

24 dic 2025

Parabiago (Milano), 24 dicembre 2025 – Un’escalation di violenze, umiliazioni, abusi sessuali e palpeggiamenti nelle parti intime rivolti a donne anziane, gravemente malate al punto di essere completamente non autosufficienti e incapaci di difendersi, di cui si prova disagio e ribrezzo solo a immaginarle. Scene da film dell’orrore, purtroppo tragicamente reali, quelle avvenute nelle stanze della storica rsa “Albergo del Nonno” di Parabiago, dov’erano ricoverate due donne di 79 e 87 anni molestate, picchiate e vessate da un operatore sociosanitario 46enne. Il nome della della casa di riposo finita al centro dell’inchiesta della Procura di Busto Arsizio, che ha portato all’arresto di Mario J. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

