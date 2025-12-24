Parabiago (Milano), 24 dicembre 2025 – Un’escalation di violenze, umiliazioni, abusi sessuali e palpeggiamenti nelle parti intime rivolti a donne anziane, gravemente malate al punto di essere completamente non autosufficienti e incapaci di difendersi, di cui si prova disagio e ribrezzo solo a immaginarle. Scene da film dell’orrore, purtroppo tragicamente reali, quelle avvenute nelle stanze della storica rsa “Albergo del Nonno” di Parabiago, dov’erano ricoverate due donne di 79 e 87 anni molestate, picchiate e vessate da un operatore sociosanitario 46enne. Il nome della della casa di riposo finita al centro dell’inchiesta della Procura di Busto Arsizio, che ha portato all’arresto di Mario J. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dentro le stanze degli orrori della rsa di Parabiago: le botte, le umiliazioni e le molestie sessuali inflitte a due donne anziane, sole e indifese

Leggi anche: Maltrattamenti e violenze sessuali su due donne ricoverate alla rsa di Parabiago: arrestato infermiere

Leggi anche: Maltrattamenti e violenze sessuali su due anziane ricoverate in una rsa nel milanese: arrestato infermiere

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Morto ustionato anziano dentro una stanza di una Rsa a Genzano: aveva 76 anni - Dalle prime informazioni, sembra che la vittima si trovasse in una stanza con altre due persone che sono state salvate ... ilmessaggero.it

HORROR CHRISTMAS - UNICHE DATE - 28 e 29 DICEMBRE - In collaborazione con Lost Keys Real Escape Room un evento di Natale da BRIVIDO!!! Una Horror Movie Experience con ATTORI che vi condurrà in un percorso di 500 mq. dentro stanze multipl - facebook.com facebook