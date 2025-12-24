Dentro il matrimonio durato cinque giorni di Venus Williams e Andrea Preti a Palm Beach

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La coppia che si era già sposata a settembre ha celebrato le seconde nozze con una settimana di festeggiamenti in Florida. I dettagli e il racconto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

dentro il matrimonio durato cinque giorni di venus williams e andrea preti a palm beach

© Vanityfair.it - Dentro il matrimonio durato cinque giorni di Venus Williams e Andrea Preti a Palm Beach

Leggi anche: Venus Williams si è sposata: nozze da favola in Florida con Andrea Preti, 5 giorni di festa

Leggi anche: Venus Williams e il secondo matrimonio da sogno con Andrea Preti: 12 abiti bianchi, una settimana di festa e la canzone di Irama

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.