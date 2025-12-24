Denise Ruggeri morta nello schianto tra navi in Egitto | Era andata nella sua cabina a pregare poi l' incidente fatale

"Mia sorella era molto religiosa, non perdeva una messa la domenica e ogni giorno si prendeva una pausa per pregare e in quel momento era andata in cabina proprio per pregare. Il destino ha voluto che proprio durante la preghiera se la riprendesse con sé". A parlare, intervistato dal Tgr Abruzzo. Chi era Denise Ruggeri, morta in Egitto dopo la collisione tra due navi da crociera sul Nilo; Chi era Denise, l'italiana morta nello scontro tra navi da crociera; Denise Ruggeri morta nell'incidente della nave da crociera sul Nilo davanti al marito per la ferita al polmone; Denise Ruggeri morta nello schianto tra navi in Egitto: era in vacanza con il marito, a bordo decine di italiani; Tragedia in Egitto, il marito di Denise: «Sono sconvolto, mia moglie morta in modo assurdo»; Denise Ruggeri morta nel tragico incidente sul Nilo, il cordoglio del sindaco Biondi. Denise Ruggeri morta nello schianto tra navi in Egitto: "Era andata nella sua cabina a pregare", poi l'incidente fatale - Giallo sui soccorsi, il marito della donna: "Cinquanta minuti per una bombola d'ossigeno"

Denise Ruggeri morta nello schianto tra navi in Egitto: era in vacanza con il marito, a bordo decine di italiani - La vittima, 47 anni, era originaria di Cagnano Amiterno, in provincia dell'Aquila, e lavorava come insegnante. today.it

Denise Ruggeri morta sul Nilo, il fratello: «Coronava il sogno di vedere le Piramidi, stava pregando in cabina» - Sono al momento tutt'altro che certi i tempi di rientro nel comune aquilano di Cagnano Amiterno ... ilmessaggero.it

Scomparsa di Denise Ruggeri, insegnante di 47 anni morta durante una crociera sul Nilo. Il marito racconta il tragico incidente: "Mi è morta tra le braccia". - facebook.com facebook

"Manovra brusca", sulla collisione sul Nilo la procura egiziana apre un fascicolo. Dolore nel paese di Denise Ruggeri, morta nell'incidente. La sindaca di Cagnano Amiterno (L'Aquila): 'Alla famiglia vicinanza umana, oltre che istituzionale' #ANSA x.com

