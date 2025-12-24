Demon Slayer | lo spettacolo teatrale mostra a Hollywood che un live-action adeguato è possibile
Le prime immagini del live-action teatrale di Demon Slayer: To the Hashira Training Arc dimostrano che la fedeltà al manga è possibile anche dal vivo. Un segnale forte che riaccende il dibattito su come Hollywood dovrebbe adattare gli anime. Mentre Hollywood continua a interrogarsi su come trasformare gli anime in live-action credibili, Demon Slayer offre una risposta inattesa dal palcoscenico. Le immagini del nuovo spettacolo teatrale dedicato all'arco dell'addestramento degli Hashira mostrano una strada concreta, sorprendentemente semplice e molto fedele all'originale. Quando un live-action di Demon Slayer rispetta il manga Non tutti sanno che una versione live-action di Demon Slayer è già realtà, anche se non passa dal cinema o dallo streaming. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
