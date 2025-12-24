Democrazia al cellulare Il consiglio comunale diventa un salotto privato tra silenzi e smartphone

Riceviamo e pubblichiamo da Lista di Comunità di Bibbiena."Non è stata solo una bocciatura dei numeri quella avvenuta nell'ultimo Consiglio Comunale del 22 dicembre, ma la denuncia di un crollo del rispetto istituzionale. Il gruppo Lista di Comunità stigmatizza il comportamento della Giunta e.

