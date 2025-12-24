Della Vittoria no alla sostituzione dei ciliegi giapponesi | Sono un dono dell’imperatore
In Giappone, l’hanami, la fioritura dei ciliegi rappresenta un momento di rilevante importanza sociale. È un appuntamento che viene celebrato secondo un rituale ben preciso che, anche a Roma, è stato più volte replicato. La sopravvivenza di alcuni ciliegi, nelle strade del Centro, non è scontata. 🔗 Leggi su Romatoday.it
