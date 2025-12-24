Del Piero celebra sui social l’evento organizzato da Adidas e Juventus. L’ex capitano ha indossato nuovamente la sua maglia numero 10 allo Stadium prima di Juve-Roma. Il legame tra la Juventus e la sua leggenda più iconica, Alessandro Del Piero, si è rinnovato in una notte carica di nostalgia e passione. In occasione della sfida contro la Roma, l’ex capitano bianconero è tornato a calcare il prato dell’Allianz Stadium per partecipare a un evento speciale organizzato dal club in collaborazione con Adidas. Del Piero ha sfilato nel pre-partita indossando una collezione celebrativa unica, culminata nel momento in cui ha mostrato nuovamente sulle spalle quel numero 10 che ha segnato la storia del calcio mondiale per quasi vent’anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Del Piero celebra sui social l’evento dopo Juve Roma: «Grazie per la splendida serata, momento indimenticabile» – FOTO

Leggi anche: Tobias Del Piero celebra il suo diciottesimo compleanno insieme alla famiglia: un evento indimenticabile!

Leggi anche: Juve Udinese, Cabal si gode il momento e festeggia sui social: il commento dopo la vittoria in Coppa Italia – FOTO

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Del Piero celebra sui social i 30 anni dall'esordio Juve: "Seconda pelle" - Il 12 settembre è una data che rimarrà sempre impressa nelle menti e nei cuori dei tifosi della Juventus, soprattutto per Alessandro Del Piero. tuttosport.com

La Juve celebra Del Piero, tifosi social: 'Non fategli gli auguri, riportatelo in società' - Nella giornata di oggi Alessandro Del Piero compie 51 anni, un evento che la Juventus ha voluto festeggiare dedicando a "Pinturicchio" diversi post sulla propria pagina X. it.blastingnews.com

Pagina 1 | Del Piero celebra sui social i 30 anni dall'esordio Juve: "Seconda pelle" - Il 12 settembre è una data che rimarrà sempre impressa nelle menti e nei cuori dei tifosi della Juventus, soprattutto per Alessandro Del Piero. tuttosport.com

Del Piero, la maglia, il sabato allo Stadium e poi... Il lancio della maglia celebrativa avvicina ancora di più Alex alla Juve #DelPiero #Juventus #Tuttosport - facebook.com facebook