De Vrij via dall’Inter? La bomba dalla Spagna che fa tremare i nerazzurri | è nella lista del Barcellona per gennaio! Gli altri nomi
Inter News 24 De Vrij via dall’Inter? La bomba dalla Spagna: è nella lista del Barcellona per gennaio! Gli altri nomi per la difesa dei blaugrana. Il futuro di Stefan de Vrij potrebbe subire una svolta improvvisa già nelle prossime settimane. Il centrale olandese, colonna della retroguardia dell’ Inter negli ultimi anni, sta vivendo una stagione complicata sotto la gestione tecnica attuale, trovando poco spazio nelle rotazioni titolari. Una situazione che preoccupa il giocatore, il quale ha messo nel mirino la partecipazione al prossimo Mondiale: per esserci, ha bisogno di giocare con continuità. 🔗 Leggi su Internews24.com
